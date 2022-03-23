Москва, , 10:02 — REGNUM Создать в России систему криптоградов предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам электроэнергия пригодится как раз в системе криптоградов, которые будут задействованы в майнинге, производстве системы криптовалют. Это перспективное направление», — сказал Чернышов, отметив, что ряд государств объявил об отказе от российского электричества.

«Мы долгое время силами ЦБ останавливая прогресс, запрещая, боясь, по сути забирали эти возможности, которые у нас были», — возмущен парламентарий.

Создание криптоградов позволит простимулировать всю систему, связанную с криптовалютой.