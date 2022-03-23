Москва, , 10:02 — REGNUM О героических действиях начальник штаба понтонно-переправочного батальона, капитана Антона Михайлуся в ходе спецоперации Вооруженных Сил России по денацификации Украины сообщили 23 марта в Минобороны РФ.

Начальник штаба понтонно-переправочного батальона, капитан Антон Михайлусь Минобороны РФ

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Уточняется, что в ходе наступления российских войск капитан Михайлусь вместе с подчиненными выдвинулся для прорыва тщательно оборудованной эшелонированной обороны противника и лично проделал свыше десяти проходов в инженерных заграждениях врага.

«Выполняя задачи по обеспечению продвижения наступающих подразделений, несмотря на постоянное огневое воздействие националистов, проявляя отвагу и мужество, Антон выдвинулся к искусственному завалу, оборудованному националистами и, рискуя собственной жизнью, обнаружил и обезвредил девять противотанковых мин и два самодельных взрывных устройства повышенной мощности, изготовленных из артиллерийских снарядов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем, после наступления темноты, капитан сумел скрытно переместиться на другую сторону завала и, оказавшись со стороны украинских нацистов и будучи отрезанным от российских войск, продолжил вести разминирование.

«В результате проявленных капитаном Михайлусем самоотверженности, мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие пропустить бронетехнику наших войск для развития наступления, избежав потерь на участке заграждений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях наводчика-оператора, младшего сержанта Евгения Балухты в ходе спецоперации Вооруженных Сил России по денацификации Украины