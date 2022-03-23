Канберра, , 10:05 — REGNUM Австралийские эксперты по налогообложению считают, что такой шаг правительства страны как урезание акциза на топливо мало что сделает для снижения реальных цен на бензин. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В настоящее время акциз на топливо в Австралии составляет в 44,2 цента за литр топлива, и многие предполагают, что правительство во главе со Скоттом Моррисоном сократит акциз в федеральном бюджете на 2023 год, который будет представлен на следующей неделе.

Но эксперты из Ассоциации бухгалтеров Австралии и Новой Зеландии (CA ANZ) предупреждают, что сокращение акциза на топливо будет носить временный эффект, который не решит проблему стоимости жизни в целом.

«Снижение акциза на топливо не обязательно приведет к снижению цен на заправке … Австралии называют цены, когда речь идет о топливе, сама она их не устанавливает. И нет никаких гарантий, что какое-либо снижение затрат скажется на потребителях», — сказала в интервью Nine News старший налоговый адвокат в CA ANZ Сьюзан Фрэнкс.

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