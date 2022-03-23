Москва, 23 марта, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Украина не ведёт самостоятельных переговоров с Россией, а использует методички США. Об этом 23 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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В эфире радиостанции «Спутник» Захарова рассказала, что представители Украины «никогда не вели эти переговоры сами», а пользуется составленными США методичками.

Как сообщало ИА REGNUM, сравнивая в своём выступлении перед депутатами израильского Кнессета (парламента), Россию, ценой десятков миллионов жизней которая внесла решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом, президент Украины Владимир Зеленский по сути довёл ситуацию до абсурда, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.