Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Градозащитники, компания «Газпром нефть» и представители Смольного впервые встретились за круглым столом, чтобы обсудить судьбу Охтинского мыса и его предполагаемой застройки. Об этом рассказал 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов.

Презентация концепции музея-заповедника С. Гайковича Концепция музея-заповедника Охтинского мыса

По его словам, накануне в офисе «Газпром нефти» состоялась первая встреча всех заинтересованных в данном вопросе сторон под эгидой президентского Совета по правам человека (СПЧ). В ней приняли участие член СПЧ, краевед Константин Михайлов, который ранее поднял перед президентом РФ вопрос о будущем Охтинского мыса, вице-губернатор Борис Пиотровский, председатель городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, глава Северо-Западного управления Минкультуры Андрей Ермаков, историк архитектуры Михаил Мильчик и археолог Петр Сорокин, а также представители Министерства культуры и «Газпром нефти».

«Это, скорее, первичная встреча. Ни о каких договоренностях пока говорить невозможно», — пояснил собеседник агентства, указав, что президент ожидает до 1 июня очередной доклад о судьбе Охтинского мыса.

Так, «Газпром нефть» всё также настроена возвести на данной территории свой офисный центр, никаких вариантов с переносом здания не обсуждается.

«Обсуждается вопрос о том, как можно сохранить археологические памятники, и чтобы на всё это были деньги — дать возможность бизнесу реализовать проект штаб-квартиры», — отметил Александр Кононов, добавив, что очередная встреча должна состояться в обозримом будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ПАО «Газпром нефть», владеющее территорией, изменило концепцию застройки Охтинского мыса после того, как рабочая группа Минкультуры России и правительство Петербурга пришли к решению о создании исторического парка. Экспозиция на Охтинском мысе должна стать частью будущего музея археологии Петербурга.