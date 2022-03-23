Канберра, 23 марта, 2022, 10:03 — ИА Регнум. 23 марта гостем телеканала Nine News стал лидер Лейбористкой партии Австралии Энтони Альбаниз, который среди прочего заявил, что никакого внутреннего расследования по факту предполагаемой травли недавно скончавшейся от сердечного приступа сенатора Кимберли Китчинг не будет.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Кимберли Китчинг хотела бы, чтобы мы двигались дальше, и посвятили себя победе лейбористов на этих выборах», — заявил Альбаниз.

После смерти 52-летней Китчинг стали появляться слухи, что ее коллеги по партии занимались самым обыкновенным буллингом, на что она якобы пожаловалась руководству партии. В эфире Nine News Альбаниз их опроверг, заявив, что никакой травли не было.

«Единственная ситуация, о которой слышал, была связана с неуместным комментарием в адрес Кимберли Китчинг. Ей принесли извинения, и это было уместным», — сказал лидер лейбористов.