Канберра, 23 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Австралиец Брайан Хьюстон, основатель всемирной церкви Хиллсонг, подал в отставку после внутреннего расследования. В правлении церкви уже подтвердили, что приняли отставку Хьюстона с поста старшего пастора. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

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На прошлой неделе в руководстве Хиллсонг сообщили, что внутреннее расследование показало, что два инцидента с участием Хьюстона нарушили ее моральный кодекс.

«Мы понимаем, что эти новости вызовут много эмоций, и мы все разделяем эти чувства», — говорится в заявлении правления Хиллсонг по поводу отставки основателя религиозного течения.

Церковь Хиллсонг является евангелической пятидесятнической мегацерковью и имеют свою деноминацию в Сиднее. Согласно последним данным, в Австралии она насчитывает более 21 000 последователей.

Церковь также известна тем, что проводит массовые музыкальные концерты на религиозную тематику.