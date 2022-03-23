Уфа, , 10:00 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка» пройдет в 2022 году традиционном (очном) формате в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

«Бессмертный полк» Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на расширенном заседании регионального штаба Движения «Бессмертный полк России».

В ходе заседания было решено провести шествие «Бессмертного полка» в традиционном (очном) формате.

Кроме этого, на совещании определили единые временные рамки для начала построения колонн «Бессмертного полка» во всех муниципальных образованиях региона (10:00 — 11:00 часов). Общереспубликанская Минута молчания в Башкирии пройдет с 11:00 до 11:12 часов. Движение колонн по всей республике начнется в 11:12 часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что акция «Бессмертный полк» проходит в Башкирии с 2014 года. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии акция проходила в дистанционном формате.