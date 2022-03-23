Исламабад, , 09:56 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Азра Зия провела переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шах Махмудом Куреши о ситуации в Афганистане. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Афганистана

Государственный департамент США сообщил, что заместитель госсекретаря Азра Зия, прибывшая в Исламабад для участия в саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), встретилась с министром иностранных дел Пакистана.

Согласно информационному бюллетеню Госдепартамента США, она подчеркнула потребность Афганистана в оказании гуманитарной помощи и призвала к соблюдению прав человека.

МИД Пакистана подтвердил, что Куреши обсудил вопросы Афганистана с заместителем госсекретаря США в кулуарах заседания совета министров иностранных дел ОИС.

Необходимо отметить, что в последнее время в Пакистане возросла политическая напряжённость. Оппозиция призывает премьер-министра Имран Хана уйти в отставку сразу после конференции.