Москва, , 09:56 — REGNUM Заморозить тарифы на электроэнергию предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

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«Заморозка тарифа на электроэнергию станет существенным подспорьем», — отметил Нилов.

Сегодня, 23 марта, в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием вице-премьера Александра Новака, будет обсуждаться ситуация в топливно-энергетическом комплексе.