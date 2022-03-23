Москва, , 09:55 — REGNUM На территорию России прибыли почти 385 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народной Республик. Об этом 23 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Среди беженцев находятся свыше 80 тыс. детей.

«На утро среды государственную границу России пересекли 384,6 тысячи беженцев, в том числе 80,7 тысячи детей», — приводит РИА Новости слова источника.

Уточняется, что днём ранее данный показатель составлял 365,7 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, десять регионов России приняли беженцев из Донбасса и Украины по данным МВД.