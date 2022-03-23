Воронеж, , 09:54 — REGNUM Работа двух автобусных маршрутов в Воронеже изменится с 28 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Воронежский автобус Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По решению комиссии по установлению, изменению, отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет скорректирована схема движения маршрутов № 16В и № 49.

На обоих маршрутах направлениях будет исключен проезд по улице Корольковой — после остановки «ул. А. Корольковой» автобусы будут следовать по улицам Ростовской, Новосибирской до конечной остановки «Завод ГОО». На других участках путь следования подвижного состава не изменится.

Движение автобусов маршрута № 16В будет направлено от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улице Остужева, Северному мосту, улице Ломоносова, Московскому проспекту, улицам Генерала Лизюкова, Владимира Невского, Новгородской, Беговой, 45-й Стрелковой Дивизии, 9 Января до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6». В обратном направлении — по улицам 9 Января, 45-й Стрелковой Дивизии, Беговой, Новгородской, Владимира Невского, Генерала Лизюкова, Маршала Жукова, бульвару Победы, Московскому проспекту (разворот в районе дома № 109 по Московскому проспекту), улицам Ломоносова, Тимирязева, Березовая роща, Ломоносова, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Лебедева, Новосибирской, Ростовской, Новосибирской.

Движение автобусов маршрута № 49 будет направлено от остановки «Завод ГОО» по улицам Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улицам Героев Стратосферы, ВоГРЭСовскому мосту, улицам 20-летия Октября, Кирова, площади Ленина, улице Платонова, Университетской площади, улице Плехановской, Московскому проспекту (разворот в районе дома № 189/6 по Московскому проспекту) до остановки «Студ. городок ВПИ». В обратном направлении — по Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кирова, 20-летия Октября, ВоГРЭСовскому мосту, улицам Лебедева, Новосибирской, Ростовской, Новосибирской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании комиссии обсуждались изменения движения семи городских автобусных маршрутов, а также ликвидация одного — маршрута №83.