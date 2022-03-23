Спасск-Дальний, Приморский край, , 10:04 — REGNUM Село Красный Кут Спасского района в Приморье в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечили скоростным мобильным интернетом 4G. Теперь доступ к различным сервисам стал для сельчан гораздо быстрее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вышка мобильной связи Pixabay.com

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«Интернет стал ещё быстрее. Почти 1,5 тысячи местных жителей могут решать бытовые проблемы не выходя из дома с помощью своего смартфона: записываться в поликлинику, оформлять больничный лист, получать налоговый вычет и многое другое», — пояснили в министерстве цифрового развития и связи Приморья.

С начала 2022 года благодаря нацпроекту и оператору мобильный интернет впервые пришел в Анисимовку, сразу несколько новых базовых станций запустили в Большом Камне. И работы в этом направлении будут продолжены.

В окрестностях села Красный Кут находятся дачные участки и появление мобильной связи накануне сезона — возможность оставаться в пригороде дольше, чем обычно, всегда быть на связи с родными.

За три года в приморских сёлах и посёлках построено почти 220 узлов связи.

«В числе вопросов повышения качества жизни приморцев — обеспечение качественной сотовой связью и интернетом. Важно, чтобы жители края имели равные возможности — как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Устранение цифрового неравенства — одно из приоритетных направлений нацпроекта «Цифровая экономика».

Зачастую, если в городах связь ещё есть, то в отдаленных сёлах и вдоль автотрасс интернет и стабильная связь практически отсутствуют. Поэтому необходимы программы совместного взаимодействия между органами власти и операторами связи», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, у пользователей «Госуслуги Авто» появилась возможность через приложение обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Мобильное приложение было запущено в сентябре 2021 года благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».