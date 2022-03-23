Чебоксары, 23 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В столице Чувашии военнослужащих, погибших при выполнении спецоперации на Украине, будут хоронить на кладбище в «Зоне почётных захоронений». Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Согласно решению, вносятся изменения в инструкцию о порядке похорон и содержании мест погребений в Чебоксарах в части расширения категории граждан, которых в случае смерти будут хоронить в мемориальных аллеях «Зона почётных захоронений». Как следует из поправки, в эту категорию включены военнослужащие, погибшие в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал о четырёх уроженцах республики, погибших на Украине во время военной спецоперации.

Напомним, что на мемориальных аллеях «Зона почётных захоронений» в Чебоксарах хоронят умерших почётных граждан Чувашии и Чебоксар, Героев СССР и Социалистического труда, полных кавалеров ордена Славы. Также право на похороны с почестями в случае смерти имеют руководители республики и города Чебоксары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия признала ЛНР и ДНР, начав по их просьбе военную спецоперацию по защите населения Донбасса, которое восемь лет подвергается геноциду со стороны киевского режима. Президент РФ Владимир Путин отметил, что цель спецоперации — демилитаризация и денацификация Украины.