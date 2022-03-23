Москва, , 09:53 — REGNUM О героических действиях наводчика-оператора, младшего сержанта Евгения Балухты в ходе спецоперации Вооруженных Сил России по денацификации Украины рассказали 23 марта в Минобороны РФ.

Наводчик-оператор, младший сержант Евгений Балухта Минобороны РФ

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Уточняется, что младший сержант в составе передового отряда батальонной тактической группы десантно-штурмовой бригады вел освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов и в ходе продвижения российские военные столкнулись с ожесточенным сопротивлением превосходящих сил украинских нацистов и иностранных наемников.

«Проявляя смелость, мужество и хладнокровие, младший сержант Евгений Балухта, несмотря на непрекращающийся обстрел из противотанковых средств, метким огнем из орудия боевой машины уничтожил вражеский грузовой автомобиль, в котором находилось около 25 националистов, и подвижный пункт управления. Внезапность действий Евгения посеяла панику в рядах противника, что позволило российским военным развить наступление», — говорится в сообщении.

Также указывается, что благодаря мужеству и профессиональному мастерству младшего сержанта оставшиеся украинские нацисты, потеряв управление и поняв бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили свои позиции, оружие, боевую технику и отступили.

«По итогам боестолкновений были захвачены документы, содержащие сведения о дислокации подразделений националистов и информация о минировании дорог на предполагаемом маршруте передвижения российских войск. Полученные сведения позволили передовому отряду батальонной тактической группы освободить населенный пункт от националистов без потерь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 28 мирных жителей.