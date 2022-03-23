Москва, , 10:26 — REGNUM Советский художественный фильм «Служебный роман» выйдет в повторный прокат в России. Соответствующая информация появилась на сайте «Мосфильма» 22 марта.

Андрей Мягков в роли Анатолия Новосельцева и Светлана Немоляева в роли Ольги Рыжовой Цитата из к/ф «Служебный роман». Реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР

Известно, что картина появится в кинотеатрах 24 марта 2022 года. Также сообщается, что зрителей ожидает обновлённое качество изображения и звука в фильме.

Напомним, что «Служебный роман» впервые был представлен в 1977 году. Режиссёром картины выступил Эльдар Рязанов («Ирония судьбы, или С лёгким паром!»).

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