Донецк, 23 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево. Об этом сообщил в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.ru ПВО в действии

«Средства ПВО перехватили очередную ракету ТРК «Точка-У». Вечером 22 марта в районе посёлка им. Карла Маркса в Енакиево была перехвачена ракета украинского ТРК «Точка-У», запущенная в направлении гражданской инфраструктуры Республики», — говорится в телеграм-канале штаба.

Отмечается, что от падения обломков ракеты пострадал мирный житель и домостроения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.