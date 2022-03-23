В ДНР сообщили о перехвате украинской ракеты «Точка-У»
Донецк, 23 марта, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики вечером 22 марта перехватили украинскую ракету «Точка-У» в районе поселка имени Карла Маркса в Енакиево. Об этом сообщил в штабе территориальной обороны ДНР.
Отмечается, что от падения обломков ракеты пострадал мирный житель и домостроения.
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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.