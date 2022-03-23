Ярославль, , 09:52 — REGNUM Ремонтные работы в здании на улице Андропова, где при обрушении перекрытий погиб рабочий, велись самовольно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Последствия обрушения в доме Прокуратура Ярославской области

Здание на Андропова, 21 является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения. Дом построен в 1873 году. Охрана объекта культурного наследия осуществляется департаментом градостроительства мэрии Ярославля. Как сообщили в департаменте, собственник здания обратился к ним летом 2020 года.

«В августе 2020 года департаментом было выдано разрешение на проведение работ по сохранению данного объекта культурного наследия. Для выдачи разрешения был представлен проект, разработанный лицензированной организацией и получивший положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области осуществлялся региональный государственный контроль (надзор) за проведением работ», — отметили в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Обрушение перекрытий внутри дома случилось 20 марта 2022 года. Там находились строители, один из рабочих погиб, 10 пострадали. Оказалось, что работы, которые шли в тот момент в доме, были самовольными и ни с кем не согласовывались.

«Работы, приведшие к обрушению 20.03.2022, проводились в восточной части здания и не предусматривались ни проектной документацией, ни разрешением департамента на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Кроме того, срок действия разрешения, выданного департаментом, истек 01.03.2021 и новых разрешений не выдавалось. Таким образом, работы на объекте, приведшие к аварии, выполнены самовольно, в отсутствие необходимых разрешений уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия. Проектная документация на работы в восточной части здания в департамент градостроительства не представлялась и не согласовывалась. Ответственность за соблюдение требований к сохранению и содержанию объекта культурного наследия, порядка проведения работ возлагается на собственника здания», — констатировали в департаменте градостроительства мэрии Ярославля.

Обвалившиеся перекрытия ГУ МЧС по Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ предъявлено собственнику этой части здания, 42-летнему предпринимателю Максиму Каткову. Накануне суд не стал отправлять его под домашний арест, выбрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий, включая невозможность посещения самого пострадавшего дома на Андропова.

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