Новосибирск, , 09:52 — REGNUM На складах и элеваторах Новосибирской области для мукомольной и хлебопекарной отраслей зерна запасено с избытком. Производство хлеба находится на особом контроле, сообщили в правительстве региона.

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«Наша общая задача — обеспечить население города и области хлебом, хлебобулочными изделиями, — прокомментировал министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. — Зерна в регионе более чем достаточно, в том числе продовольственного. Сельхозпроизводители области на протяжении нескольких лет обеспечивают внутренний рынок с большим профицитом».

Новосибирским хлебопёкам будет оказана господдержка в объеме более 72 млн рублей.