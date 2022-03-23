Рязань, , 09:56 — REGNUM Ставку упрощённой системы налогообложения для предприятий, занятых в обрабатывающей сфере, снизили на 2022 год в Рязанской области, сообщил губернатор Николай Любимов.

На бумажной фабрике theaucitron

На заседании в правительстве региона 22 марта обсудили меры поддержки экономики в условиях санкций. Для рязанских предприниматели открыт оперативный центр поддержки бизнеса, действует Центр импортозамещения, в которых можно узнать о запущенных ранее преференциях и возможностях институтов поддержки.

«По моему поручению разработан законопроект о снижении на 2022 год в три раза ставки налога, уплачиваемого при применении упрощённой системы налогообложения, для малых и средних предпринимателей, работающих в обрабатывающих производствах. С 6% до 2% при налогообложении «доходов» и с 15% до 5% — доходов, уменьшенных на величину расходов. Воспользоваться преференциями смогут более трёх тысяч налогоплательщиков», — уточнил губернатор.

Кроме того, власти подготовили документ, соглано которому до 30 октября 2022 года предлагается продлить сроки уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2022 года для всех организаций и индивидуальных предпринимателей по налогам: на имущество организаций, транспортному и земельному, уплачиваемому при применении упрощённой системы налогообложения, а также по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на II квартал 2022 года. Сроки уплаты будут продлены для всех субъектов бизнеса вне зависимости от величины во всех сферах предпринимательства.