Москва, , 09:52 — REGNUM Ввести государственное регулирование цен на моторные масла предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

Моторное масло Avtosreda.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Здесь возможно вводить регулирование цен, чтобы не допустить такого резкого повышения цен», — сказал Власов.

Парламентарий обратил внимание на то, что сегодня цена на моторные масла российского производства поднялась в среднем на 100%, а иностранного — на 200%.