Эль-Кувейт, 23 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Глава департамента по делам Африки и Ближнего Востока МИД Южной Кореи Ким Чан Хён, находящийся с визитом в Кувейте, встретился 22 марта с представителем департамента Азии МИД Кувейта Валидом Али Аль-Хобайзи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Кувейт

В ходе заседания корейско-кувейтского политического совета, состоявшегося впервые за последние пять лет, стороны обсудили тесное сотрудничество в области возобновляемой энергетики, согласились с необходимостью активизировать обмены на высоком уровне после стабилизации эпидемиологической ситуации, а также обсудили ситуацию в Иране, на Ближнем Востоке, на Украине и Корейском полуострове.

Южнокорейский дипломат также обратился с просьбой к правительству Кувейта поддержать южнокорейские компании, желающие принять участие в строительных и инфраструктурных проектах страны.