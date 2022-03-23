Ростов-на-Дону, 23 марта 2022, 09:50 — REGNUM В Россию прибыли более 15 тыс. мирных граждан, в экстренном порядке эвакуированных из республик Донбасса. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 23 марта.

Эвакуация жителей ДНР
Эвакуация жителей ДНР
Официальный сайт ДНР

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с наплывом беженцев из Донбасса с 19 февраля в Ростовской области действует режим ЧС. Рядом с пунктами пропуска развёрнуто два мобильных городка жизнеобеспечения, где людям оказывается первая необходимая помощь. Вынужденные переселенцы получают кров в пунктах временного размещения, у родных и близких, отправляются в другие российские регионы.

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