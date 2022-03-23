Москва, 23 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Сравнивая в своём выступлении перед депутатами израильского Кнессета (парламента), Россию, ценой десятков миллионов жизней которая внесла решающий вклад в победу над гитлеровской Германией, с Третьим рейхом, президент Украины Владимир Зеленский по сути довёл ситуацию до абсурда. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Выступление Зеленского […] вызвало, мягко говоря, удивление, в том числе среди тех, кому оно было адресовано. Причина — в неумелых попытках украинского лидера сыграть на трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны путём проведения искусственных параллелей между Холокостом и нынешними событиями на Украине», — подчеркнула российский дипломат в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что, стремясь оказать психологическое воздействие на аудиторию, украинский лидер «приводил вызывающие недоумение аналогии между началом специальной военной операции на Украине и созданием нацистской партии в Германии в 1920 году».

«Им были выдуманы некие коварные схемы Москвы по «окончательному решению украинского вопроса», которые он позволил себе сравнить с бесчеловечными, варварскими преступлениями нацистов в отношении еврейского народа. При этом объектом гнусных манипуляций стали полные трагизма для каждого еврея слова «Холокост», «Бабий Яр», — указала дипломат. — Без зазрения совести украинский президент спекулировал на «переплетении историй» украинцев и евреев, на общей угрозе их «тотального уничтожения».

Представитель МИД РФ напомнила, что во время Великой Отечественной войны украинцы, евреи, русские сражались вместе, чтобы «избежать осуществления бесчеловечных планов Третьего рейха и его сателлитов». Именно эта память объединяет три народа, добавила Захарова.

«И какие бы лживые речи ни сочинялись идеологами нынешнего украинского режима во главе с Зеленским, это наследие не удастся осквернить и уничтожить экстремистам и националистам, ученикам и последователям Степана Бандеры и Романа Шухевича, для которых и у нас, и у еврейского народа не может быть иного определения, кроме как пособники Холокоста», — констатировала Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в ходе своего видеообращения к парламенту Израиля президент Украины Владимир Зеленский упрекнул своих собеседников в оказании недостаточной поддержки его стране. Он призвал кнессет ввести санкции против России, принимать больше украинских беженцев и начать поставки вооружений в Киев.

Зеленский попросил кнессет «помочь Украине так же, как украинцы помогали евреям во время нацистской оккупации». Это заявление вызвало ряд гневных и саркастических комментариев, в том числе от самих депутатов — они отметили, что «помогать» Украине так, как «помогали» евреям бандеровцы, противоречит моральным установкам израильского государства.

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