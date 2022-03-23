Москва, 23 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Федеральная налоговая служба России сократила срок проверки деклараций граждан для получения ими налоговых вычетов. Об этом 23 марта сообщает РБК со ссылкой на источник.

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Сообщается, что сроки проверок деклараций сократятся до 15 дней, а не три месяца, как ранее. Также прежде требовался один месяц на перечисление возврата. Источник уточняет, что нововведение коснётся социальных и имущественных вычетов.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам предпринимателей в Архангельской области Иван Кулявцев предложил снизить налоговую ставку для бизнесменов, работающих по упрощенной системе налогообложения.