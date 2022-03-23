Канберра, , 09:52 — REGNUM Стоимость авиабилетов в Австралии на некоторые внутренние направления выросла более чем в два раза по сравнению с допандемийными ценами. Возросшая стоимость авиаперевозок объясняется тем, что авиакомпании работают над восстановлением своей прибыли и покрытием стремительно растущей стоимости авиационного топлива. Об этом 23 марта сообщил телеканал Nine News.

Самолет (сс) skeeze

Анализ данных Бюро экономических исследований инфраструктуры и транспорта (BITRE) с помощью сайта Finder показал, что стоимость некоторых авиабилетов подскочила на 112%. Так, до пандемии авиабилеты по маршруту Перт-Сидней обходились в среднем в 407 долларов. По состоянию на 2022 год рост их цена выросла более чем вдвое. Маршрут Мельбурн-Перт также стал более дорогим — рост составил 66% с 368 долларов в 2019 году до 611 долларов в 2022 году.

В среднем авиабилеты в Австралии за первые два месяца 2022 года выросли на 7% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

«Поскольку спрос растет, а авиакомпании стремятся восстановить пропускную способность, австралийцы должны быть готовы к тому, что стоимость полетов останется высокой», — сказал журналистам аналитик Finder Ангус Кидман.