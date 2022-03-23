Париж, 23 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подробно описал в предвыборной программе план развития для Гваделупы, сообщает Le Figaro.

Gouvernement.fr Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон обещает Гваделупе «структурирование сельскохозяйственных секторов» для обеспечения «продовольственной автономии», а также создание двух новых электростанций.

Глава французского государства хочет сделать Гваделупу туристическим объектом международного масштаба.

Макрон пообещал бороться с безработицей и дать молодым людям возможность остаться или вернуться на архипелаг.

«За последние пять лет мой главный приоритет не изменился: защитить вас», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу YouGov, 53% опрошенных жителей Франции согласны с отменой обязательного ношения масок, вступившей в силу 14 марта.