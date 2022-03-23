Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM В Санкт-Петербург вновь прибыл «Поезд Победы», увидеть который жители и гости города смогут с 23 по 25 марта на Витебском вокзале. Об этом сообщили в медиацентре правительства Петербурга.

Экспозиция в «Поезде Победы» Александр Погожев © ИА REGNUM

«Поезд Победы» — исторический железнодорожный проект, приуроченный к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Следуя по определённому маршруту, он останавливается во многих городах России. На сегодняшний день «Поезд Победы» посетил более 90 городов.

Поезд состоит из девяти вагонов, символизируя разные этапы войны, от её начала до 9 мая 1945 года. Поезд оснащён различными мультимедийными объектами (например, видеостены и тач-столы), которые доносят до посетителей различные факты о Великой Отечественной войне.

Также экспозицию дополняют 150 фигур солдат, санитарок и гражданского населения. С их помощью создатели постарались передать атмосферу и эмоции людей того времени. Также реалистичность формируется за счёт подлинных предметов времён войны.

Состав «Поезд Победы» можно будет увидеть, начиная со среды, 23 марта, на Витебском вокзале. Посетителям будут доступны бесплатные билеты. Для посещение нужно будет пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф.

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