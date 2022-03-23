Вашингтон, 23 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Twitter заблокировал аккаунт пловчихи из Технологического института Вирджинии (США) Реки Дьёрдь, которая выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Drive2.ru Цензура

Напомним, Дьёрдь потеряла свое первое место на чемпионате Национальной студенческой спортивной ассоциации США (NCAA) из-за того, что в соревнованиях участвовал трансгендерный пловец Уильям «Лия» Томас.

Томас выиграл женский чемпионат NCAA по плаванию на дистанции 500 м вольным стилем. На церемонии награждения ему дали медаль при молчащих трибунах. При этом болельщики бурно приветствовали обладательниц остальных призовых мест.

Кроме того, участницы, занявшие второе, третье и четвёртое место встали в нескольких метрах от Томаса на подиуме и сформировали таким образом «истинную» призовую тройку.

После этого Дьёрдь написала письмо в NCAA, в котором заявила, что её первое место было украдено у неё трансгендером. Однако, кроме неё, никто больше не заявил свой протест.

Как следствие, Twitter вновь включил цензуру и заблокировал аккаунт венгерской пловчихи, обучающейся в США.