Канберра, 23 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В открытом письме, опубликованном 23 марта на веб-сайте Австралийской группы лидеров по вопросам безопасности, несколько бывших высокопоставленных офицеров Сил обороны Австралии и экспертов по безопасности, назвали изменение климата «величайшей угрозой для будущего и безопасности австралийцев». Бывшие военные также призвали политиков всерьез заняться решением этой проблемы, передает телеканал Nine News.

Изменение климата

Свое обращение к политическим партиям Австралии авторы письма связали с приближающимися в стране федеральными выборами в парламент.

«Первая обязанность правительства — безопасность и защита людей, но Австралия терпит неудачи, когда дело доходит до угроз изменения климата», — говорится в письме.

Подписанты, в том числе адмирал Крис Барри, который руководил Силами обороны Австралии с 4 июля 1998 года по 3 июля 2002 года, сообщили, что текущая национальная цель по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году «совершенно неадекватна».