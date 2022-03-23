Канберра, 23 марта, 2022, 09:45 — ИА Регнум. На последних пресс-конференциях с участием премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, главный вопрос, обращенный к главе федерального правительства страны, всегда касался снижение стоимости жизни, поскольку инфляция на континенте сказывается на кошельке каждого австралийца. Очередная пресс-конференция Моррисона 23 марта исключением не стала, сообщает телеканал Nine News.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

«Мы серьезно относимся к росту стоимости жизни, особенно из-за роста цен на бензин … Это не просто бьет по бюджету семей, но и по всей экономике», — сказал Моррисон.

Премьер-министр страны пообещал, что его правительство сдержит рост цен, а соответствующие инструменты будут представлены в бюджете Австралии на 2023 год, который федеральное казначейство представит на следующей неделе.

Бушующую инфляцию в стране Моррисон оправдал последними геополитическими событиями в Европе.