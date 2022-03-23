Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM На Сахалине в селе Восток по национальному проекту «Здравоохранение» открыли новую амбулаторию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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В селе проживает более 1,8 тыс. человек. Новая амбулатория рассчитана на 50 посещений в смену. Ранее терапевты вели приём в старом, приспособленном под это помещении.

В новом здании предусмотрели всё необходимое для амбулатории: процедурный, прививочный кабинеты, отдельные кабинеты для приёма педиатра, терапевта, стоматолога, аптечный пункт, регистратура, два санузла, один из которых для маломобильных граждан.

Медицинскую помощь для населения удаётся расширить за счёт работы выездных бригад врачей. Теперь узкие специалисты будут принимать пациентов в селе Восток в современных, комфортных условиях.

«По графику в амбулаторию приезжают окулист, хирург, кардиолог, гинеколог и другие врачи, в том числе работает рентгенологический комплекс. Большое внимание уделяется ранней диагностике заболеваний — местные жители направляются на углубленные обследования в районный центр и в Южно-Сахалинск», — пояснил министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

Как рассказала терапевт Надежда Насыр для местного населения появление новой амбулатории это большое и важное событие. Люди приходят в новое здание не только за лечением, но и за общением.

«И за первой помощью обращаются, и на диспансеризацию тоже, дневной стационар пользуется большой популярностью. Амбулатория для местных жителей — место притяжения, и по здоровью решить вопросы, и пообщаться. В новом здании все эти процессы проходят легче, приятнее, мотивирует лишний раз прийти давление проверить, скорректировать лечение», — прокомментировала Надежда Насыр.

Благодаря реализации нацпроекта на Сахалине за последние годы открыли более 20 новых объектов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске начала принимать посетителей после капитального ремонта по национальному проекту «Здравоохранение» детская поликлиника №3. Там заменили инженерные коммуникации, восстановили системы вентиляции и электроснабжения, провели наружные и внутренние отделочные работы.