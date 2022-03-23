Москва, 23 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Донецкой Народной Республике получили ранения 28 мирных жителей, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артобстрел

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Уточняется, что данные предоставлены за период с 9:00 22 марта до 9:00 23 марта. В результате обстрелов группировки ВФУ получили ранения 28 мирных жителей ДНР, в том числе 25 человек — на освобождённых территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки из Мариуполя эвакуированы 562 человека.