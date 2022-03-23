Вашингтон, 23 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Забастовку на территории США устроила группа сотрудников «Disney» с требованием к руководству компании делать больше в вопросе защиты ЛГБТ и осудить законопроект, предложенный консерваторами в штате Флорида. Об этом 23 марта сообщает телеканал Fox News.

fsHH ЛГБТ

Указанный законопроект касается прав родителей в сфере образования и в случае, если губернатор Флориды Рон Десантис его подпишет, в штате будет запрещено преподавать сексуальную ориентацию и гендерную идентичность до третьего класса.

При этом руководство «Disney» раскритиковали и сторонники, и противники указанного законопроекта за позицию генерального директора компании Боба Чапека в этом вопросе, вначале не обозначившего по нему своего мнения, а потом приостановившего пожертвования политикам во Флориде и пообещавшего дать миллионы долларов на нужды ЛГБТ.

После этого Десантис публично заявил, что политика местных властей должна основываться на интересах граждан Флориды, а не на измышлениях крупных корпораций, а 22 марта группа сотрудников «Disney» в ответ устроила акцию протеста.

В ходе последней протестующие опубликовали список требований к компании, среди которых прекращение пожертвований политикам, поддерживающим названный законопроект, а также требование внести «существенный вклад» в сообщества по защите прав сексуальных меньшинств и расширить связанный с ЛГБТ контент компании.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в начале года католическая школа Citipointe в Брисбене (столица Квинсленда, юго-восток Австралии) подверглась критике после того, как родителей учеников заставляли подписывать контракты, где осуждались любые ЛГБТ-связи.