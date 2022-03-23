Ярославль, 23 марта, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Строящийся участок улицы Строителей в Ярославле хотят закончить к сентябрю 2022 года. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Владимир Волков Работы на улице Строителей

Посмотреть, как идут работы, 22 марта отправились врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и мэр Ярославля Владимир Волков.

«Работы ведутся на участке протяжённостью почти один километр от улицы Бабича до Ленинградского проспекта в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На объекте переустроят инженерные сети, оборудуют ливневую канализацию, сделают освещение. Здесь также появятся новые тротуары и парковочное пространство», — отметил мэр Ярославля.

Строительство улицы идёт с опережением графика — работы с инженерными сетями, канализацией и освещением почти закончены. При этом на 45 процентов выполнена и укладка основания для дороги.

«В сегодняшних условиях как никогда важны качество и сроки. Поэтому, разумеется, все работы под строгим надзором. Также добавлю, что для контроля за всеми стройками, за реализацией программ мы запустили проект «Губернаторский контроль». Чиновники, депутаты и общественники выезжают на объекты по обращениям жителей, составляют чек-листы по недочетам. Все отчеты попадают ко мне на стол для оперативного принятия решений», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области.

С середины апреля на объекте обещают продолжить основные работы. Подрядчиком на улице Строителей выступает ООО «УМПРЭО» из Углича. Контракт общей стоимостью в 99 миллионов рублей заключён в июле 2021 года.