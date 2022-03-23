Уфа, 23 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Новое универсальное минеральное экологически безопасное удобрение создали исследователи Евразийского научно-образовательного центра в Башкирии. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Hans Удобрение

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Сообщается, что ученые химического факультета Башкирского государственного университета создали новое удобрение на основе наноразмерной серы «Агровит — NS». Она стимулирует рост растений на ранней стадии и защищает их от болезней.

«Одно из важных его преимуществ — увеличение содержания белка в зерне пшеницы и других культур, благодаря чему происходит трансформация нитратов в белковый азот и уничтожение любых сорняков экологически безопасным способом», — говорится в сообщении.

Сельхозпроизводители намерены наращивать производство сельскохозяйственной продукции и обеспечить основными продуктами питания как Башкирию, так и осуществлять поставки в другие регионы.

«Удобрение «Агровит — NS», разработанное в Башкирском государственном университете, вселяет оптимизм и позволяет утверждать, что нашим ученым по силам такие задачи», — говорится в сообщении пресс-службы.