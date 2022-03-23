Нальчик, 23 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии с утра 23 марта возобновили поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску жителя Москвы, пропавшего 21 марта. Накануне, 22 марта, были обследованы ледники Азау, Гара-Баши, Терскол, а также ущелья Азау и Терскол. Однако найти сноубордиста не удалось, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Как известно, 61-летний житель Москвы 21 марта поднялся на ратраке на высоту 4700 метров на Эльбрусе и после этого перестал выходить на связь. Его поиски начались 21 марта вечером.

Pxhere.com Горы

Как рассказали в МЧС, сегодня запланировано повторное обследование ледников Азау, Терскол и Гара-Баши и поиск в районе ущелий Гара-Баши и Терскол.

Читайте также: На Эльбрусе утром 22 марта продолжили поиски сноубордиста из Москвы