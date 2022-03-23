Москва, 23 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Начать посевную в Донбассе призвал депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

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«Организовать посевную не только в России, но и на Донбассе, на тех территориях, которые кормили, я уверен, и будут кормить не только Украину, но половину Европы», — сказал Нилов.

Он обратил внимание на надвигающийся голод.

«Голод надвигается невиданными масштабе… Вопрос организации сегодня в России посевной кампании, расширении посевных площадей — это вопрос номер один. Да, он завязан на вопросе цены на энергоресурсы, а для аграриев цена на электричество выше, чем для строителей», — указал парламентарий.