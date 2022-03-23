23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский изданием Politico (европейская версия издания) назван самым влиятельным политиком Европы.

Оксана Переможенко, , 12:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назван самым влиятельным политиком Европы по версии издания Politico (европейская версия издания). Об этом 23 марта сообщает ИА Красная Весна.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в телеграм-каналах «Радио Стыдоба» и «Open Ukraine / УКРАИНА». Многие участники обсуждения отметили, что не понимают, на что может влиять Владимир Зеленский, тем более — в Европе.

«Издание Politico назвало президента Зеленского самым влиятельным человеком Европы. Что ж, это плохие новости для Европы. Получается, что европейские политики теперь даже не сателлиты, а овощи какие-то», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Когда самый влиятельный политик Европы — комик, это плохой сигнал», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Это же на каком по счету дне должна находиться Европа, чтобы марионетка считалась самым влиятельным человеком Европы? Ах, Politico — это же американское издание… Зачётный троллинг», — смеется Ekaterina.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время пресс-конференции по итогам 22-го Саммита Украина – ЕС President.gov.ua

«Как же не влиятельный, если ради него Европка должна мерзнуть и не есть мясо, ходить пешком, устраивать бедлам из-за беженцев», — добавила Тамара.

«Предлагаю КВН объявить кузницей «элитных» кадров для Европы. Формируем новый набор 2022 года», — иронизирует «ВВП».

"А на что он влияет?» — недоумевает Dima.

«Озвучьте список того, на что он повлиял», — с сарказмом добавил Dluts.

«Это когда помочь никак не могут, придумывают такие прозвища», — не без юмора отметила Ksenia.

«Он показал всем, что «кинжалы» работают. Без него никто б не узнал», — шутит freeslide.

«Вселенной, вероятно, имели в виду», — в свою очередь с юмором написал один из комментирующих.

«Скажите мне, это все сейчас реальный мир? У меня такое ощущение, что это я… уже четвёртую неделю нахожусь вне сознания…» — добавила O. A.

«Остановите Землю, я сойду», — смеется Александр.

«Оскара» ему», — с юмором пишет Marina.

«Самый влиятельный на что? Он даже на Украине ни на что не влиял…» — отреагировал Oleg.

«Самая ущербная пешка Запада», — отметил Александр.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Я не верю. Ну не может быть такого дурдома там», — написал Sernat.

«Смотришь на этот мир, что стало лежать в основе ценностей сообществ разных, таких как Олимпийские игры, Нобелевская премия, этот Евросоюз, будь он неладен, ПАСЕ, ВОЗ, — полное ощущение того, что это сон, это не может быть явью, сознание категорически отказывается это принимать за реальность. До сих пор не могу поверить, что наши дети будут жить во всем этом тоже. Это не может быть явью!» — прокомментировала новость Toma.

«Конечно, у всех выпрашивает третью мировую, гастролируя по парламентам Евросоюза», — добавила Светлана М.

«Это утешительный приз. Вместо шнобелевки (Нобелевской премии мира. — О. П.), в которой отказали», — считает Ivan N.

«Благодаря ему о КВН теперь в Европе знают…» — иронизирует «Зубик».

"Обычно людям перед уходом на пенсию предприятия дают грамоты и благодарственные письма», — с сарказмом подытожил Alexey M.