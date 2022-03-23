Сухум, 23 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Президент Абхазии Аслан Бжания 23 марта отправился Москву с рабочим визитом. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба абхазского лидера.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«В рамках рабочего визита глава государства проведёт ряд встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации», — отметили в пресс-службе.

В сообщении не говорится, что планируется обсуждать в ходе встреч в Москве. До этого Бжания был с рабочим визитом в России в октябре 2021 года. Тогда он обсуждал возобновление в Абхазии авиасообщения.