Кабул, 23 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. На фоне того, что западные аналитики предупреждают об эскалации боевых действий в Афганистане с наступлением весны, различные районы Кабула теперь украшены рекламными щитами с образцами персидской поэзии, свидетельствующими о том, что афганский народ не хочет терять свою самобытность. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Tasnimnews.com Улицы Кабула

Различные районы афганской столицы заполнены рекламными щитами с рефреном персидской поэзии «Сделаем нашу родину процветающей», которая призывает к миру, восстановлению Афганистана и началу светлых дней.

Читайте также: Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалили праздник Навруз из афганского календаря

Ранее, накануне Навруза, муниципалитет Кабула украсил улицы города цветами и установил 15 символов Навруза, что горячо приветствовали жители столицы.