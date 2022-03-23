Мариуполь, ДНР, 23 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя эвакуированы 562 человека, сообщили 23 марта в штабе территориальной обороны ДНР.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В штабе рассказали, что с 8:00 22 марта по 8:00 23 марта из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района, где находится пункт приёма эвакуируемого населения, прибыли 562 человека. Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» прибыл 4621 человек.

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