Самара, 23 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Тренировки начались в новом легкоатлетическом манеже в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Шулятьева ИА REGNUM Тренировки в манеже

Этот спортивный объект был построен в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» на территории стадиона «Торпедо». В нем оборудованы шесть беговых круговых дорожек по 200 метров, шесть беговых дорожек на 60 метров, сектор прыжков с шестом, сектор прыжков в высоту, сектор толкания ядра, два сектора прыжков в длину. Зрительские трибуны могут вместить 350 человек. На втором этаже комплекса расположены тренажерный зал, кафе на 40 мест. На третьем этаже расположены служебные и административные помещения.

Сообщается, что в легкоатлетическом манеже планируют проводить как тренировки, так и областные и всероссийские соревнования.

Развитие спортивной инфраструктуры идет и в других городах Самарской области.

Так, что в текущем году в Самаре в учебно-спортивном центре «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу и полноразмерный футбольный манеж у стадиона «Солидарность Самара Арена», возводится бассейн в Куйбышевском районе города.

В поселке Смышляевка Волжского района строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. В городах и районах области намерены построить универсальные спортивные площадки.