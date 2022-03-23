Якутск, 23 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Якутии назначены два новых замминистра финансов. Должности замруководителей ведомства заняли экс-аудитор региональной счётной палаты Елена Хиль и Варвара Иванова, ранее возглавлявшая департамент бюджетно-финансового контроля минфина республики. Информацию о кадровых перестановках опубликовал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Orenburg-gov.ru Назначение

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Он также назначил главным лесничим региона и заместителем министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплёва, который ранее руководил Нерюнгринским лесничеством.

Замглавы Алданского района республики Пётр Попов переведён на работу первым заместителем руководителя министерства сельского хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года в правительстве Якутии произошли масштабные кадровые перестановки. Вместо Елены Борисовой министерство здравоохранения региона возглавила Лена Афанасьева. Руководивший министерством образования Якутии Михаил Сивцев добровольно покинул свою должность, его место заняла Ирина Любимова. Перестановки также произошли в администрации главы и правительства региона.