Вашингтон, 23 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На «поддержание стабильности» на Украине, а также на «противодействие российской дезинформации» выделили сумму в $200 млн власти США. Это 23 марта следует из отчёта американского Агентства по международному развитию (USAID), который приводит RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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Уточняется, что USAID заключило 17 февраля контракт на $200 млн с американской консалтинговой компанией Chemonics International Inc, в котором необходимым условием является нахождение российских войск на территории Украины. В этом случае указанной компании нужно организовать ряд мероприятий, начиная с помощи украинским беженцам и заканчивая «противодействием российской дезинформации».

«Услуги могут быть самыми разнообразными и будут основываться на конкретных потребностях. Помощь может включать в себя восстановление базовых услуг в пострадавших районах, обеспечение доступа к информации, в том числе ответ на российские дезинформационные атаки», — указывается в документе.

При этом основной задачей финансовой помощи от USAID является «поддержка стабильности Украины и её перехода к процветающему, единому и демократическому государству», которая будет необходима «в случае российского вторжения», что может стать причиной «массового перемещения людей, повреждения инфраструктуры, прерывания услуг доставки, угрозы жизни гражданского населения и пагубным последствиям для стабильности Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что усилия по укреплению восточного фланга Североатлантического альянса стало одной из тем обсуждения в ходе разговора государственного секретаря Энтони Блинкена с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.