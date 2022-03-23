Донецк, 23 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины утром 23 марта выпустили один снаряд калибра 122 мм по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8:05 мск и производился со стороны населенного пункта Красногоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики утром 23 марта выпустили две мины калибра 120 мм по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

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