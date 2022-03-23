Сеул, 23 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост индекса цен на товары производителей. Об этом 23 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

ИА REGNUM Клубника

Согласно опубликованным данным, в феврале 2022 года индекс цен на товары производителей составил 114,82 пункта, что на 0,04 больше по сравнению с январем текущего года.

Известно, что показатель растет второй месяц подряд. В годовом исчислении показатель вырос на 8,4%.

Стоимость продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в стране упала на 5,1%, коммунальных услуг — на 0,1%, однако цена промышленных товаров, напротив, выросла на 1,1%. В частности, стоимость дизельного топлива выросла на 11%, рисовой водки соджу — на 3,9%, однако стоимость клубники, напротив, сократилась на 44,7%, свинины — на 8,5%.

Индекс цен производителей — показатель среднего уровня изменения цен на сырьё, материалы и товары промежуточного потребления относительно базисного периода.