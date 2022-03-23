Ташкент, 23 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом 23 марта сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В аэропорту высокого гостя встретил заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.

«Сегодня у Рустама Минниханова запланирована плотная рабочая программа, которая включает в себя встречи с деловыми кругами и переговоры с представителями власти в правительстве Узбекистана», — говорится в публикации.

Отмечается, что одним из ключевых мероприятий рабочей поездки Рустама Минниханова и делегации из Татарии в Узбекистан станет участие в церемонии закладки первого камня и старт строительства химико-индустриального технопарка «Чирчик», который создается при сотрудничестве с казанским технополисом «Химград».

Журналисты издания сообщают, что по итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 миллионов долларов.