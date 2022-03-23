Санкт-Петербург, 23 марта, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 23 марта, ожидается облачность из-за уходящего на юг антициклона, долгое время обеспечивавшего солнечную и сухую погоду. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Несмотря на переменную облачность, осадков петербуржцам ожидать не стоит. Погода останется сухой.

Воздух прогреется в городе от +6 до +8 градусов, в Ленинградской области температура составит от +4 до +9 градусов. Ветер со скоростью 3−8 м/с будет дуть с западного направления. Атмосферное давление достигнет отметки в 766 мм рт.ст., что выше нормы.

Напомним, сутками ранее для Петербурга и области был такой же погодный прогноз. А вот понедельник, 21 марта, стал самым тёплым днём с начала 2022 года.