Иркутск, 23 марта, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Более года понадобилось бывшему профессиональному спортсмену Павлу Богатырёву, чтобы стать министром спорта Иркутской области. Как сообщает 23 марта телеграм-канал правительства региона, соответствующий указ подписан губернатором Игорем Кобзевым.

Правительство Иркутской области Министр спорта Иркутской области Павел Богатырев

Павел Александрович Богатырев родился 19 марта 1961 года в Челябинске. В 1991 году окончил Омский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура». С июня 2016 года по 21 марта 2022 года Павел Богатырев являлся заместителем министра спорта Иркутской области. Он имеет звание мастера спорта СССР международного класса по легкой атлетике, награжден Почетной грамотой Министерства спорта Российской Федерации, Благодарностью Губернатора Иркутской области и нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

Как сообщало ИА REGNUM, с июля 2020 года до назначения на должность министра Павел Богатырев осуществлял полномочия министра спорта Иркутской области.

Читайте также: В правительстве Приангарья идут массовые отставки и назначения